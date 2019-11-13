Под Курском водитель экскаватора задавил женщину
ДТП произошло в Рыльском районе
Пострадавшая от полученных травм скончалась на местеФото: Из архива "КП"
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12 ноября примерно в 11 часов утра в селе Михайловка Рыльского района 46-летний водитель экскаватора, по предварительным данным, наехал на 68-летнюю женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
8 ноября в поселке Возы Поныровского района водитель «Ауди» наехал на женщину, которая шла с детской коляской. В результате ДТП женщина скончалась в "скорой". Раненую девочку госпитализировали в Курскую областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU