Под Курском под колесами авто погибла женщина с коляской

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-11T14:49:45+03:00

В результате ДТП женщина скончалась по дороге в больницу Фото: УМВД России по Курской области.

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8 ноября в поселке Возы Поныровского района примерно в 18.17 29-летний водитель «Ауди» ехал по улице Пролетарской. Около дома № 2 он сбил 37-летнюю женщину, которая везла коляску с четырехлетним ребенком. От удара коляску отбросило на обочину.

В результате ДТП женщина скончалась по дороге в больницу. Раненую девочку госпитализировали в Курскую областную больницу. Водитель с места ДТП скрылся, но через некоторое время его личность установили, молодого человека задержали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU