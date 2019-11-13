В Курске пройдет литературная акция «Воробьев на улице Воробьева»

13 Нояб. 14:13 2019-11-13T14:13:50+03:00

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15 ноября в 13.20 в рамках проекта «Прогулки по литературным улицам Курска» пройдет литературная акция «Воробьев на улице Воробьева».

16 ноября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения Константина Воробьева, выдающегося курского писателя-фронтовика, лауреата литературных премий имени Сергия Радонежского и Александра Солженицына. Своим вторым днем рождения писатель считал 24 сентября - день своего побега из фашистского плена.

Воробьев написал более 30 рассказов, очерков и повестей, которые несут в себе правду жизни, ориентиры высокой нравственности. Куряне чтут память о Воробьеве. Его имя увековечено в названии городской библиотеки № 12, средняя общеобразовательная школа № 35 и одна из улиц в городе также носят имя писателя. В сквере на площади Перекальского установлен памятник Воробьеву.

Организаторы акции познакомят участников с биографией и творчеством Воробьева, расскажут об истории улицы и ее достопримечательностях. Участники мероприятия получат в подарок белых бумажных аистов - символов рассказа «У кого поселяются аисты». Курские литераторы и воспитанники литературно-творческой студии «Юные воробьёвцы» прочтут стихи памяти Константина Воробьева.

Куряне и гости города, оказавшиеся в этот день на улице Воробьева, смогут принять участие в блиц-опросе «Знаком ли вам Константин Воробьев?». Самые эрудированные получат в подарок электронное информационно-библиографическое издание «Литературные улицы города Курска», а также книги писателя.

Стартует акция по адресу: Курск, ул. К. Воробьева, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU