2019-11-13T07:41:44+03:00
Общество

Из поколения в поколение

В Курске прошли образовательные чтения на тему «Великая победа: наследие и наследники»
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По инициативе Курской митрополии в Курске прошел региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений. На итоговой площадке - в областном парламенте - обсуждали вопрос сохранения исторической памяти: «Великая победа: наследие и наследники». Тема продиктована подготовкой к широкому празднованию в России 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Особое внимание участники образовательных чтений уделили вопросу исторической правды о Курской битве и ее значимости в ходе самой кровопролитной войны двадцатого века, а также важности передачи памяти о событиях Второй мировой молодому поколению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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