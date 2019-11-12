Курские полицейские получили новые автомобили и мотоциклы

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-12T15:58:21+03:00

21 патрульный автомобиль и 2 служебных мотоцикла поступили в подразделения Госавтоинспекции Фото: УМВД России по Курской области.

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12 ноября на Красной площади Курска сотрудникам полиции вручили новые автомобили и мотоциклы. 21 патрульный автомобиль и 2 служебных мотоцикла поступили в подразделения Госавтоинспекции областного центра и нескольких районов.

Новенький транспорт отличается повышенными эксплуатационными качествами, в том числе и проходимостью, что позволит их использовать в разных дорожных условиях. Патрульные автомобили отличаются повышенной энергообеспеченностью для поддержания работоспособности многочисленного бортового оборудования – видеорегистраторов, громкоговорителей, а также радиостанций. Также они оснащены наборами средств оказания первой помощи, которые позволяют поддерживать жизнедеятельность пострадавшего в ДТП.

Полицейские уже получили 20 приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин, 19 люксметров – аппаратов для измерения освещенности дорог, 85 приборов для проведения диагностики эксплуатации транспортных средств. Планируется поступление приборов для измерения коэффициента сцепления шин с дорогами.

Обновление технических средств – одно из направлений реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU