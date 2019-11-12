2019-11-12T15:58:21+03:00
Общество

Курские полицейские получили новые автомобили и мотоциклы

Техника отличается повышенными эксплуатационными качествами
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
21 патрульный автомобиль и 2 служебных мотоцикла поступили в подразделения Госавтоинспекции21 патрульный автомобиль и 2 служебных мотоцикла поступили в подразделения ГосавтоинспекцииФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

12 ноября на Красной площади Курска сотрудникам полиции вручили новые автомобили и мотоциклы. 21 патрульный автомобиль и 2 служебных мотоцикла поступили в подразделения Госавтоинспекции областного центра и нескольких районов.

Новенький транспорт отличается повышенными эксплуатационными качествами, в том числе и проходимостью, что позволит их использовать в разных дорожных условиях. Патрульные автомобили отличаются повышенной энергообеспеченностью для поддержания работоспособности многочисленного бортового оборудования – видеорегистраторов, громкоговорителей, а также радиостанций. Также они оснащены наборами средств оказания первой помощи, которые позволяют поддерживать жизнедеятельность пострадавшего в ДТП.

Полицейские уже получили 20 приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин, 19 люксметров – аппаратов для измерения освещенности дорог, 85 приборов для проведения диагностики эксплуатации транспортных средств. Планируется поступление приборов для измерения коэффициента сцепления шин с дорогами.

Обновление технических средств – одно из направлений реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП под Курском пострадали три человека
ОРВИ заболели более 3,5 тысяч курян
В Курской области отходы сбрасывали рядом с жилыми домами
Курскую область опять накроет туман
В Курске снимут программу "Рогов в городе"
На Магистральном проезде Курска заменили трубы
Курск начали украшать к Новому году
В Курске открылся "Осенний вернисаж"
Житель Курской области отсудил компенсацию за укус собаки
Инна Дериглазова выиграла Всероссийский турнир рапиристок
В Курске пассажирам "Читающего маршрута" расскажут о добре
В Курске обустраивают съезды
В Курске пройдет урок пенсионной грамотности
Утверждена новая структура администрации Курска
По факту гибели детей на пожаре завели уголовное дело
На Театральной площади Курска продолжается благоустройство
Под Курском не могут расселить дореволюционный дом
Назначен руководитель Представительства Курской области при Правительстве РФ
Курский БК «Динамо» обыграл красноярский «Енисей»
Под Курском под колесами авто погибла женщина с коляской
По факту гибели на пожаре под Курском детей могут завести уголовное дело
Курский «Авангард» выиграл у «Томи»
«Дорожный санитар» выплатит курянке пять тысяч рублей
В Курской области в реке утонул молодой парень