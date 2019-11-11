Под Курском не могут расселить дореволюционный дом

СЕГОДНЯ 16:09 2019-11-11T16:09:18+03:00

Спорному дому уже более ста лет Фото: Из архива КП.

Непригодным для проживания его признали еще в 2003 году

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Многоквартирный дом, в котором сейчас живут четыре семьи, был построен еще до 1917 года. Еще в 2003 году он был признан непригодным для проживания. В доме разрушен цоколь, кирпичная кладка, есть многочисленные трещины несущих конструкций.

- Прокурор района внес главе администрации города Суджа представление, в котором потребовал провести оценку технического состояния дома на предмет его аварийности. Однако эти требования выполнены не были, - рассказали в прокуратуре региона. - В связи с тем, что незаконные действия администрации города создают угрозу безопасности жизни и здоровья граждан прокурор Суджанского района направил в суд иск, в котором поставил вопрос о признании бездействия со стороны муниципального образования незаконным.

Требования прокурора удовлетворены. Администрация Суджи обязана провести оценку технического состояния многоквартирного жилого дома для признания его аварийным и подлежащим сносу.

ИСТОЧНИК KP.RU