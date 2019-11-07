2019-11-07T16:00:19+03:00
Происшествия

Доцента курского вуза подозревают во взятках

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Преподаватель получил 30 тысяч рублей от студента очного отделенияПреподаватель получил 30 тысяч рублей от студента очного отделенияФото: Из архива "КП"
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Следственный отдел по Центральному округу Курска СУ СКР по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего доцента кафедры одного из ведущих вузов города. Мужчина подозревается в получении взятки за незаконные действия.

13 июня 2019 года преподаватель получил 30 тысяч рублей от студента очного отделения за написание диплома, отчетов по практике, положительных отзывов и ходатайств к выпускной квалификационной работе.

Следствие не исключает, что подозреваемый может быть причастен и к другим подобным преступлениям. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений, назначены экспертизы.

5 ноября в Ленинском районном суде за взятки вынесли приговор бывшему заведующему кафедрой электроснабжения факультета «Инноваций и управления» Юго-Западного государственного университета. Суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также бывший педагог должен выплатить штраф в доход государства в размере двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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