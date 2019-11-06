В Курске за взятки осудили преподавателя ЮЗГУ

СЕГОДНЯ 10:30 2019-11-06T10:30:10+03:00

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5 ноября в Ленинском районном суде вынесли приговор бывшему заведующему кафедрой электроснабжения факультета «Инноваций и управления» Юго-Западного государственного университета. Во время экзаменационной сессии педагог со студентов-заочников за успешную защиту выпускной квалификационной работы собирал по 20 тысяч рублей.

Педагога признали виновным в ста эпизодах взятки через посредника и десяти эпизодах приготовления к получению взятки. Суд назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также бывший педагог должен выплатить штраф в доход государства в размере двух миллионов рублей.

Заниматься преподавательской деятельностью бывшему сотруднику ЮЗГУ запретили на два года и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU