Куряне впервые услышали хиты Queen в исполнении живого оркестра

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-29T17:04:21+03:00

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Хиты Queen в исполнении московского струнного оркестра Bohemian Orchestra впервые прозвучали на сцене Курской областной государственной филармонии в минувшие выходные.

Шоу должно продолжаться!Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне услышали в оркестровой обработке такие знакомые и любимые композиции, как Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga, We are the Champions, Show Must Go On, We Will Rock You и многие другие.

Поклонники узнали любимые композиции в оркестровой обработкеФото: Светлана ВОЛКОВА

Bohemian Orchestra – поистине уникальный коллектив. Молодые музыканты ведущих оркестров собрались, чтобы объединить музыку величайшей группы современности и проверенное веками звучание струнных. Две эпохи человечества в одном концерте! Трогательная мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей с непринужденной легкостью погрузят зал в атмосферу богемного блаженства.

После миллиардных сборов фильма о группе Queen, безоговорочном триумфе на Оскаре, побед на BAFTA и Золотом глобусе, миллионы людей открыли для себя мир потрясающей музыки Queen, присоединившись к целой армии квиноманов. Несомненно, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор подарили человечеству целую музыкальную эру.

Bohemian OrchestraФото: Светлана ВОЛКОВА

Познакомиться ближе в творчеством Queen куряне смогли на прошедшем концерте.

Bohemian Orchestra в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU