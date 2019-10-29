О новой идеологии безопасного труда

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-29T14:41:37+03:00

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В 2014 году концепция «нулевого травматизма» была подробно представлена на международном уровне. А уже в 2017 году идеология «Vision Zero» оформилась окончательно в Сингапуре на ХХI Всемирном конгрессе по безопасности и гигиене труда. «Пионеры» движения – Швеция, Германия, Финляндия. Всего в кампании участвует порядка 130 стран. Россия присоединилась к ним в декабре 2017. Тема повсеместного внедрения концепции в нашей стране вызвала живой интерес у участников «круглого стола». Сейчас «Vision Zero» успешно работает почти на тысячи крупных и мелких предприятий. 180 из них находятся в Курской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU