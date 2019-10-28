2019-10-28T12:48:22+03:00
Общество

В колонии под Курском пройдут учения

Движение автотранспорта около учреждения может быть ограничено
Яна ШЕЛЕСТ
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Учения пройдут в колонии-поселенииУчения пройдут в колонии-поселенииФото: Яна ШЕЛЕСТ
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29 октября в районе колонии-поселения № 8, расположенной в поселке Иванино Курчатовского района, пройдут тактико-специальные учения. В них примет участие сводный отряд сотрудников исправительных учреждений УИС региона.

В день проведения учений в ФКУ КП-8 прием посылок и передач от родственников, а также проведение краткосрочных и длительных свиданий будет проводиться в обычном режиме. Движение автотранспорта вблизи учреждения может быть ограничено.

В октябре в Курской области прошла целая серия учений. 24 числа в Курске состоялось командно-штабное антитеррористическое учение «Метель-2019». А 18 октября в курском пансионате для ветеранов войны и труда состоялись пожарно-тактические учения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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