Под Курском нашли военный арсенал
27 октября в ГУ МЧС России по Курской области местные жители сообщили об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Поныровском районе.
На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.
- Обнаружены три реактивных снаряда калибром 82 мм, 12 минометные мин калибром 81 мм и 18 калибром 82 мм, одна минометная мина калибром 120 мм, шесть РГД33, шесть РГ42, три РПГ40 и одна граната немецкая. Все это изъято и вывезено на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - рассказали в ГУ МЧС России по Курской области.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
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