2019-10-23T16:45:21+03:00
Общество

Курские археологи нашли золотой клад конца XIX – начала XX веков

119 монет обнаружили во время раскопок в центре города
Яна ШЕЛЕСТ
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Клад состоит из 119 золотых монетКлад состоит из 119 золотых монет
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Во время раскопок в историческом центре Курска экспедиция НИИ археологии юго-востока Руси Курского государственного университета обнаружила уникальный клад конца XIX – начала XX вв.

Он состоит из 119 золотых монет, спрятанных неподалеку от фундамента кирпичного дома, возведенного в XIX в. Это вторая находка за последние четыре года, однако если в первом случае клад состоял из серебряных монет XVII в., то сегодняшний – золотой.

После полевого этапа раскопок и завершения научной обработки клад вместе с другими находками передадут в Государственный музейный фонд.

Ранее «КП» рассказывала об Александре Снегиреве, который нашел клад из золотых монет николаевских времен у себя дома. Клад исчез таинственным образом, за что курянин отсудил у Минфина компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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