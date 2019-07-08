Курская семья отсудила у Минфина компенсацию за потерянный клад

Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования семьи Снегиревых о взыскании компенсации за клад, переданный государству. «КП» уже рассказывала о детективной истории с таинственным исчезновением старинных монет, отправленных из Курска в Москву на экспертизу.

Старый дом на окраине Курска достался курянину Александру Снегиреву по наследству. Здание постройки 30-х годов требовало основательного ремонта. Курянин занялся им вплотную – поднял полы в пристройке и обнаружил там клад из 260 монет николаевских времен.

В мае Снегиревы обратились с иском в Ленинский районный судФото: Из архива "КП"

Спустя некоторое время мужчина взял несколько монет и повез к нумизматам. Следом к курянину приехали полицейские, начали задавать вопросы. Все монеты изъяли – ни много ни мало, около 2,5 килограммов золота 99 пробы, якобы для проведения экспертизы.

Больше клад к хозяину не вернулся. Специалист из местного краеведческого музея выдала заключение о том, что монеты представляют собой культурно-историческую ценность. Стало быть, принадлежат государству.

Снегирев обратился с иском о признании права собственности на монеты за ним и супругой. В ходе разбирательства была проведена еще одна экспертиза. Иногородние специалисты установили, что монеты не представляют никакой культурной ценности. Ленинский суд города Курска вынес решение о признании права собственности на монеты за Снегиревым.

С этим решением не согласилось УМВД, которое было привлечено в качестве третьего лица. Подали апелляционную жалобу. Суд второй инстанции отменил решение Ленинского суда и принял во внимание «экспертное» заключение сотрудника курского краеведческого музея.

Снегиреву в иске отказали. Мужчина писал жалобы в разные инстанции, но в конечном итоге согласился, что монеты имеют ценность. А раз так, то ему, нашедшему и сдавшему клад в пользу государства, полагается 50% вознаграждение от его стоимости.

Для оценки стоимости монет клад из отдела полиции отправили в Гохран России в Москву. Там коробочку открыли, но вместо золотых монет увидели гаечные ключи и степлер. Золотой клад исчез самым таинственным образом.

По факту хищения ценностей Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие шло почти год, но установить лиц, причастных к преступлению, так и не удалось, так же, как и точное время, когда золото «превратилось» в гаечные ключи.

В мае 2019 года Снегиревы обратились с иском в Ленинский районный суд. Семья потребовала от государства более двух миллионов рублей компенсации за сданный государству клад.

«Решением суда с Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Снегиревой Галины Евгеньевны, Снегирева Александра Петровича взыскано вознаграждение за клад в размере 2152284 рубля в равных долях, то есть по 1076142 рубля в пользу каждого», - вынесла вердикт судья.

Измотанный долгими судебными тяжбами Александр Снегирев не смог сдержать эмоций.

— Я уже ни на что не надеялся после стольких судов, - говорит курянин. — Но еще рано радоваться, скорее всего, решение суда будет обжаловано.

Не испытывает особой эйфории и адвокат Снегиревых Алексей Наумов.

— Решение суда, скажем так, промежуточное. Окончательное будет принимать областной суд, так как районное, по всей видимости, будет обжаловано и Минфином, и УМВД.

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