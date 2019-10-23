Под Курском сгорел «Мерседес-Бенс»

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-23T09:12:18+03:00

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В 00:23 23 октября в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о том, что горит автомобиль по адресу Обоянский район, Обоянь, улица Курская.

По данным МЧС потушить машину удалось через семь минут. Пострадавших нет.

В результате пожара в автомобиле «Мерседес-Бенс» огнем поврежден моторный отсек, салон автомобиля, багажное отделение.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU