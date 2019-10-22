2019-10-22T10:15:35+03:00
Общество

В Курской области ядовитыми растениями отравились пять человек

Трое из них – дети
Яна ШЕЛЕСТ
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В мире существуют тысячи ядовитых растенийВ мире существуют тысячи ядовитых растенийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В 2019 году в Курской области от отравления ядовитыми растениями пострадали три ребенка и два взрослых человека, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По данным токсикологического мониторинга в регионе за последние пять лет зарегистрировано 34 случая отравления растениями, в 21 случае пострадали дети и подростки.

Наиболее распространенные и известные ядовитые растения – это белена черная, дурман, болиголов пятнистый, волчье лыко, мак полевой, дикий виноград. Эти растения содержат природные токсические вещества – алкалоиды и гликозиды.

Общие симптомы, которые чаще всего появляются при отравлении ядовитыми растениями: головная боль, слабость, сонливость, боли в области живота, тошнота, рвота, приступы диареи, снижение зрения, расстройство слуха, галлюцинации, сухость во рту.

Также в Курской области с начала сезона зарегистрировано 11 случаев отравления грибами. Все пострадавшие взрослые от 35 до 70 лет, детей среди пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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