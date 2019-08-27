В Курской области грибами отравились 11 человек

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-27T14:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В текущем сезоне зарегистрировано 11 случаев отравления грибами. Все пострадавшие взрослые от 35 до 70 лет, детей среди пострадавших нет.

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает курянам, что грибы делятся на съедобные, условно съедобные (токсичные) и ядовитые. При этом нужно учитывать, что порой даже съедобные грибы могут вызвать отравление.

Причиной может быть сбор грибов в местностях, где применяются ядохимикаты и другие опасные вещества, которые «загрязняют» грибы, поэтому не собирайте грибы, даже заведомо съедобные, в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог.

— Напоминаем также, что продажа дикорастущих грибов в любом виде (свежих, консервированных, сушеных и т.д.) на территории области запрещена, - сообщили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU