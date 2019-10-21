Под Курском водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 12:38 2019-10-21T12:39:44+03:00

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19 октября примерно в десять часов вечера неустановленный водитель на автомобиле ехал по автодороге Курск - Поныри - Ст. Свобода - Александровка в Золотухинском районе. По дороге из Свободы в деревню Воробьевка он, по предварительным данным, сбил 44-летнего пешехода, который шел навстречу. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Полиция разыскивает свидетелей и очевидцев данного ДТП. Тех, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просят позвонить по телефону дежурной части ОМВД России по Золотухинскому району: 8(47151) 2-15-02.

20 октября вечером в Железнодорожном округе Курска под колеса "Соляриса" попал 16-летний подросток, который переходил дорогу в неположенном месте. Парня с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU