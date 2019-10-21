2019-10-21T10:21:35+03:00
Происшествия

В Железнодорожном округе Курска сбили подростка

Парень перебегал дорогу в неположенном месте
Яна ШЕЛЕСТ
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Парень получил раненияПарень получил раненияФото: Из архива "КП"
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20 октября примерно в 19.00 25-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис», по предварительным данным, двигался со стороны улицы Станционной города Курска.

Напротив дома 14/19 по улице Краснознаменной он сбил 16-летнего подростка, который переходил проезжую часть в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП парень получил травмы и был доставлен в четвертую городскую больницу Курска. Полиция выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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