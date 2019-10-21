Под Курском перевернулся пьяный мотоциклист

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-21T12:23:24+03:00

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19 октября примерно в 14:30 47-летний водитель скутера, не имеющий прав и к тому же находящийся в состоянии алкогольного опьянения ехал по автодороге Рыльск – Дурово – Ломакино в Рыльском районе.

На первом километре он, по предварительным данным, не справился с управлением и опрокинул скутер в кювет. Мужчина получил травмы, с которыми его доставили в Рыльскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU