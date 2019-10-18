«Мираторг» вручил награды лучшим сотрудникам года

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-18T13:13:22+03:00

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Компания организовала пятый, юбилейный праздник для сотрудников подразделений в Белгородской и Курской областях - торжественное собрание состоялось в большом зале Белгородской государственной филармонии. Дипломами и грамотами за добросовестный труд, преданность профессии и успехи отмечены 60 сотрудников – специалисты животноводческого и растениеводческого дивизионов, люди, благодаря которым «Мираторг» стал лидером агропромышленного сектора страны.

После церемонии награждения состоялся концерт. С праздником тружеников поздравляли не только профессиональные артисты, но и воспитанники корпоративного детского сада «Мираторга».

Председатель Совета директоров Группы Компаний «Мираторг» в Белгородском и Курском регионах Владимир Прохоров в приветственном обращении отметил: «Главная ценность компании – это люди, которые самоотверженно трудятся, добиваясь высоких результатов в своей работе. Кадровая политика – основа стратегии развития компании. Наша сплоченная команда обеспечивает серьезный вклад не только в развитие малой Родины, наших сел и деревень, но и всей страны. Мы продолжим создавать новые комфортные, высокотехнологичные рабочие места на безопасных производствах, обеспечивать все социальные гарантии и, конечно, открывать дополнительные возможности для личного роста каждого сотрудника «Мираторга». Впереди новые высоты и новые достижения».

ИСТОЧНИК KP.RU