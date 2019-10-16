2019-10-16T12:16:38+03:00
Происшествия

Под Курском насмерть сбили велосипедиста

ДТП произошло в Кореневском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Велосипедист скончался на местеВелосипедист скончался на местеФото: Из архива "КП"
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15 октября примерно в 20:50 48-летний водитель большегруза IVECO Stralis двигался по автодороге Рыльск-Коренево-Суджа. На 19 километре трассы в Кореневском районе он сбил 28-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. Велосипедист скончался на месте.

ДТП со смертельным исходом произошло также вчера в Фатежском районе. Водитель автомобиля «Фиат Дукато» врезался в стоящий мотоблок с прицепом. 72-летний мужчина, находящийся в мотоблоке, получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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