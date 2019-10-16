Под Курском погиб водитель мотоблока

СЕГОДНЯ 10:48 2019-10-16T12:17:00+03:00

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

15 октября 50-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» ехал по автодороге Фатеж – Дмитриев со стороны Фатежа. По предварительным данным, на 11 километре трассы он врезался в стоящий мотоблок с прицепом.

В результате ДТП 72-летний мужчина, находящийся в мотоблоке, получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в Фатежскую центральную районную больницу, где он через некоторое время скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU