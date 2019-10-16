2019-10-16T12:17:00+03:00
Происшествия

Под Курском погиб водитель мотоблока

ДТП произошло в Фатежском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавшего доставили в больницу, где он скончалсяПострадавшего доставили в больницу, где он скончалсяФото: Из архива "КП"
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15 октября 50-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато» ехал по автодороге ФатежДмитриев со стороны Фатежа. По предварительным данным, на 11 километре трассы он врезался в стоящий мотоблок с прицепом.

В результате ДТП 72-летний мужчина, находящийся в мотоблоке, получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в Фатежскую центральную районную больницу, где он через некоторое время скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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