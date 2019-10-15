Под Курском загорелся подъезд многоквартирного дома
14 октября в 21:13 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре в подъезде по адресу город Железногорск, улица Ленина 64. На место происшествия выехали пожарные, полиция, медики скорой помощи и работники электрических сетей.
Возгорание локализовано через десять минут. В результате пожара в тамбуре на две квартиры огонь повредил потолок и стены. В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Этой же ночью в Железногорске на улице Молодежной загорелся автомобиль «Киа Пиканто». В иномарке обгорела крыша, задняя часть салона, крылья и бампер.
ИСТОЧНИК KP.RU