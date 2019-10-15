2019-10-15T09:18:59+03:00
Происшествия

Под Курском ночью загорелась иномарка

Пожар произошел в Железногорске
Яна ШЕЛЕСТ
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Огонь повредил багажник, заднюю часть салона, крышу, крылья и бамперОгонь повредил багажник, заднюю часть салона, крышу, крылья и бамперФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 октября в 03:05 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля в Железногорске на улице Молодежной. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 03:10, ликвидировали в 03:12. В результате пожара в автомобиле «Кия-Пиканто» огонь повредил багажник, заднюю часть салона, крышу, крылья и бампер.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

14 октября примерно в 09:14 в Обояни на улице Кривошеина загорелся автомобиль УАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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