Под Курском ночью загорелась иномарка

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-15T09:18:59+03:00

Изменить размер текста: A A

15 октября в 03:05 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля в Железногорске на улице Молодежной. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 03:10, ликвидировали в 03:12. В результате пожара в автомобиле «Кия-Пиканто» огонь повредил багажник, заднюю часть салона, крышу, крылья и бампер.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

14 октября примерно в 09:14 в Обояни на улице Кривошеина загорелся автомобиль УАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU