2019-10-14T15:46:03+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел «УАЗик»

Пожар произошел в Обояни
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате пожара огонь повредил автомобильВ результате пожара огонь повредил автомобильФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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14 октября примерно в 09:14 в Обояни на улице Кривошеина загорелся автомобиль УАЗ. На место ЧП приехали пожарные спасательной части № 35 Обоянского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 09:20, ликвидировали полностью - в 09:22. В результате пожара огонь повредил автомобиль на площади три квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекались 12 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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