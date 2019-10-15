Около 240 тысяч жителей Курской области привились от гриппа

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-15T09:57:24+03:00

Грипп не зарегистрирован Фото: Из архива "КП"

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В Курской области продолжается прививочная кампания. От гриппа уже привились более 238 тысяч жителей Курской области, из них 64 тысячи детей.

10 октября в курские медучреждения поступила вторая партия вакцины от гриппа для иммунизации детей за счет средств федерального бюджета. Поставка второй партии вакцины для взрослых планируется после 17 октября.

Пока заболеваемость острыми респираторными инфекциями регистрируется на обычном сезонном уровне. Грипп не зарегистрирован. По итогам прошедшей недели ОРВИ заболели 5403 человека. 78% среди заболевших – дети.

Продолжает работу «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU