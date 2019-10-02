В Курской области стартовала "горячая линия" по гриппу
До 16 октября специалисты Управлений Роспотребнадзора по Курской области по телефонам «горячих линий» проконсультируют курян по вопросам профилактики гриппа.
Специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, озвучат правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.
Консультирование проводится в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам:
- в Курске - (4712) 58-71-86,
- Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;
- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;
- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;
- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.
Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями).
Сейчас в Курской области заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) регистрируется на обычном сезонном уровне. Грипп не регистрируется.
По итогам прошедшей недели заболели ОРВИ 5949 человек. В основном болеют дети - 77,8%.
По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.
ИСТОЧНИК KP.RU