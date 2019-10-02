2019-10-02T15:30:48+03:00
Общество

В Курской области стартовала "горячая линия" по гриппу

Специалисты ответят на вопросы курян
Ольга ДАНИЛОВА
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Пока гриппа в регионе нетПока гриппа в регионе нетФото: Светлана ВОЛКОВА
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До 16 октября специалисты Управлений Роспотребнадзора по Курской области по телефонам «горячих линий» проконсультируют курян по вопросам профилактики гриппа.

Специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками, озвучат правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Консультирование проводится в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам:

- в Курске - (4712) 58-71-86,

- Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями).

Сейчас в Курской области заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) регистрируется на обычном сезонном уровне. Грипп не регистрируется.

По итогам прошедшей недели заболели ОРВИ 5949 человек. В основном болеют дети - 77,8%.

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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