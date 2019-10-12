В Курске на Студенческой отключили холодную воду

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-12T12:05:39+03:00

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12 октября в 8.00 в Северо-западном микрорайоне Курска отключили холодную воду. Без воды остались жители домов № 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28 по улице Студенческой. Подачу воды обещают возобновить в 15.00. Справки по телефону: 70-06-14.

11 октября утром на улице 50 лет Октября прорвало теплосеть. На участке от хлебозавода до автовокзала разлилось термальное озеро. Специалисты «Квадры» приступили к откачке воды и ремонту теплотрассы. Рабочие заменили пять метров труб и возобновили подачу горячей воды в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU