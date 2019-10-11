2019-10-11T12:21:51+03:00
Недвижимость

В Курске образовалось термальное озеро

50 лет Октября залило кипятком
Яна ШЕЛЕСТ
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На участке от хлебозавода до автовокзала разлилось термальное озероНа участке от хлебозавода до автовокзала разлилось термальное озеро
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Сегодня утром в Курске на улице 50 лет Октября прорвало теплосеть. На участке от хлебозавода до автовокзала разлилось термальное озеро. На место ЧП выехали председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов, и.о. главы администрации города Курска Николай Цыбин.

Аварию уже ликвидируют

Аварию уже ликвидируют

Специалисты «Квадры» уже приступили к ликвидации аварии, и начали откачивать воду. Где именно произошел прорыв – пока неизвестно, объем работ тоже. Но «Квадра» обещает справиться до конца дня. Пока в двух домах по улице Орловской отключили горячую воду.

Напомним, что вчера тепломагистраль прорвало на улице Аэродромной. Без тепла остались 37 домов. Рабочие уложили шесть метров нового трубопровода, к ночи тепло стало поступать в дома.

Отопительный сезон в Курске 7 октября также стартовал с коммунальной аварии, которая произошла на перекрестке улиц Ленина и Кати Зеленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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