В Курске без отопления остались около сорока домов
В Курске на улице Аэродромной прорвало теплосеть. Причиной повреждения трубопровода стала внешняя коррозия, образовавшаяся в результате регулярных подтоплений канализационным коллектором.
Специалисты «Квадры» уже приступили к срочной замене ветхого участка. На время работ – до полуночи - приостановлена подача отопления по следующим адресам: - 50 лет Октября, 96б, 145, 147, 147а, 153, 155а, 155б, 155в, - ул. Фатежская, 80, 82, 73\3, 73\2, 73\1, - пер. 1-й Аэродромный, 10, 12, 8, 6, - ул. Аэродромная, 3, 5, 7, 9, 16, 14\1, 14\2, 14\3, 20а, 20в, 20б, - ул. Бойцов 9-й дивизии, 182, 184, 186, - ул. Звездная, 3, 5, 7, - ул. Зеленая, 30\1, 30\2, 32б.
ИСТОЧНИК KP.RU