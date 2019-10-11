2019-10-11T11:05:54+03:00
Звезды

В Курске 25 октября стартует «Джазовая провинция»

В областном центре пройдет несколько концертов
Яна ШЕЛЕСТ
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«Джазовая провинция» - это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах«Джазовая провинция» - это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах
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24-й Международный фестиваль «Джазовая провинция» стартует в Курске 25 сентября. Фестиваль уже презентовали концертом на Красной площади.

В Курске ни разу еще не звучала музыка в таком формате. На концерт пришли олимпийские звезды спорта, почетные граждане, куряне и гости города. Джазовые мелодии звучали на открытой площадке на протяжении 2,5 часов. За это время ее посетили несколько тысяч человек.

В этом году в рамках фестиваля в Курске запланировано около пяти концертов, а также мастер-классы и творческие встречи. Ожидается выступление более ста музыкантов из 12 стран.

«Джазовая провинция» - это ежегодное 30-дневное турне в лучших концертных залах, около 30 тысяч зрителей, слушателей и участников мастер-классов ежегодно, десятки сотен выдающихся музыкантов России и всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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