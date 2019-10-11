Жители Курска опять жалуются на запахи с «Экотекса»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-11T10:23:04+03:00

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10 октября вечером в комитет экологической безопасности и природопользования Курской области опять стали поступать жалобы на удушающий запах с предприятия ООО «Экотекс». Инспекторы комитета экстренно выехали на место для проведения отбора проб.

«Как и обещали, сейчас совместно с жителями проводятся замеры атмосферного воздуха в границах жилой застройки города Курска, на территории, прилегающей к ООО «Экотекс». Жителей просим информировать комитет о наличии запахов незамедлительно», – прокомментировал председатель комитета Константин Поляков.

Все результаты лабораторных исследований будут направлены в Роспотребнадзор и Росприроднадзор для принятия мер. Специалисты комитета будут продолжать круглосуточный мониторинг.

Тем временем суд признал «Экотекс» виновным в сбросе загрязненных сточных вод в централизованную систему водоотведения. В связи с этим вынесенное ранее постановление в отношении предприятия о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей оставлено в силе. Также по представлению прокуратуры завод обязан устранить выявленные нарушения.

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.

После установки специальных фильтров производство запусти вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU