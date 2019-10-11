2019-10-11T10:23:04+03:00
Общество

Жители Курска опять жалуются на запахи с «Экотекса»

На место выехали инспекторы комитета экологии
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Инспекторы комитета экстренно выехали на место для проведения отбора пробИнспекторы комитета экстренно выехали на место для проведения отбора проб
Изменить размер текста:

10 октября вечером в комитет экологической безопасности и природопользования Курской области опять стали поступать жалобы на удушающий запах с предприятия ООО «Экотекс». Инспекторы комитета экстренно выехали на место для проведения отбора проб.

«Как и обещали, сейчас совместно с жителями проводятся замеры атмосферного воздуха в границах жилой застройки города Курска, на территории, прилегающей к ООО «Экотекс». Жителей просим информировать комитет о наличии запахов незамедлительно», – прокомментировал председатель комитета Константин Поляков.

Все результаты лабораторных исследований будут направлены в Роспотребнадзор и Росприроднадзор для принятия мер. Специалисты комитета будут продолжать круглосуточный мониторинг.

Тем временем суд признал «Экотекс» виновным в сбросе загрязненных сточных вод в централизованную систему водоотведения. В связи с этим вынесенное ранее постановление в отношении предприятия о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей оставлено в силе. Также по представлению прокуратуры завод обязан устранить выявленные нарушения.

Напомним, куряне, проживающие в районе поселка «Аккумулятор», начали жаловаться на едкий дым из труб «Экотекса» еще весной. Предприятие было остановлено в связи с выявленными многочисленными нарушениями.

После установки специальных фильтров производство запусти вновь, однако ситуация не нормализовалась и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском нашли снаряды
В Курске образовалось термальное озеро
Под Курском заложат «Сад Детства»
В Курске демонтируют памятник Современному предпринимателю
В Курске 25 октября стартует «Джазовая провинция»
Куряне увидят метеорный поток
Владимир Путин подписал Указ о праздновании 1000-летия Курска
В Курске без отопления остались около сорока домов
На Курском почтамте открылась филателистическая выставка
Проект курского школьника высоко оценили в Росмолодежи
Более ста курских детей станут получателями стипендий и премий
В Курской области из-за детской шалости произошло более 20 пожаров
В Курске пройдет II Международный конкурс имени Виктора Гридина
Курское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России
Курскому театру юного зрителя "Ровесник" присвоили имя его основателя
Курян приглашают на «Час музыки»
Под Курском нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны
Курская семья получила президентскую награду
В Курской области без вести пропала жительница Суджи
В Курске арендаторы воровали из съемных квартир
В Курске открывается школа православия
Курянин убил сожительницу деревянной толкушкой
Три округа Курска останутся без света
Под Курском в ДТП попал школьный «пазик»
Под Курском сгорел дом с пристройкой
Под Курском перевернулся ВАЗ, водитель погиб