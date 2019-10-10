На Курском почтамте открылась филателистическая выставка

СЕГОДНЯ 17:49 2019-10-10T17:49:37+03:00

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На Курском почтамте ко Всемирном дню почты открылась филателистическая выставка. В экспозиции представлены 30 выставочных листов с почтовыми карточками, конвертами, марками из личной коллекции курского филателиста Эдуарда Демидова. Многие экспонаты изданы в XIX-ХХ веках и являются уникальными подлинниками, прошедшими через почтовые отделения разных стран.

Один из самых старых экспонатов - домарочный конверт, датированный 12 марта 1829 г., отправлен из Курского Губернского правления в Санкт - Петербург. Он представляет собой лист письма, сложенный особым образом. На лицевой стороне указан адрес получателя, на оборотной – сургучная печать.

Кроме того, в экспозиции есть письмо 1871 года, отправленное из Рыльской почтовой конторы за границу. Оно помечено надписью PORTO (так в то время отмечалась вся международная почтовая корреспонденция).

Среди экспонатов посетители смогут увидеть и письмо, отправленное из Тимской почтовой конторы в 1878 году. На нем изображен герб Главного управления Почт и Телеграфов Российской империи. Внимание посетителей выставки привлечет лист с распложенными на нём облатками, служившими в конце XIX века для отправки важных писем из государственных учреждений.

Выставка будут работать работать до 31 октября в клиентском зале Курского почтамта по адресу: г. Курск, Красная площадь, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU