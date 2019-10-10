2019-10-10T17:20:23+03:00
Общество

Проект курского школьника высоко оценили в Росмолодежи

Вадим Лашин предложил волонтерам проводить лекции для взрослых по онкологии
Ольга ДАНИЛОВА
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Вадим представил Курскую область на конкурсе добровольцевВадим представил Курскую область на конкурсе добровольцевФото: СОЦСЕТИ
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Щигровский школьник Вадим Лашин принял участие в конкурсе «Доброволец России» с проектом «Onco-stop. Junior».

Он успешно прошел заявочный и заочный этапы и был приглашен единственным от Курской области на очную защиту проектов в лагерь «Артек» на тематическую программу по волонтерству «Лига добровольческих отрядов», где он также достойно защитил свой проект.

Суть волонтерского проекта – обычные школьники проводят лекции и квесты на тему онкологии и отвечают на вопросы взрослых об онкозаболеваниях.

Вадим Лашин учится в 11 классе школы №4 города Щигры Курской области. Летом юноша принял участие в трехдневной смене в лагере имени Терешковой «Кадры будущего для регионов». Тогда под руководством опытных тьюторов из Агентства стратегических инициатив он вместе с ребятами из других районов области придумал свой проект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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