Проект курского школьника высоко оценили в Росмолодежи
Щигровский школьник Вадим Лашин принял участие в конкурсе «Доброволец России» с проектом «Onco-stop. Junior».
Он успешно прошел заявочный и заочный этапы и был приглашен единственным от Курской области на очную защиту проектов в лагерь «Артек» на тематическую программу по волонтерству «Лига добровольческих отрядов», где он также достойно защитил свой проект.
Суть волонтерского проекта – обычные школьники проводят лекции и квесты на тему онкологии и отвечают на вопросы взрослых об онкозаболеваниях.
Вадим Лашин учится в 11 классе школы №4 города Щигры Курской области. Летом юноша принял участие в трехдневной смене в лагере имени Терешковой «Кадры будущего для регионов». Тогда под руководством опытных тьюторов из Агентства стратегических инициатив он вместе с ребятами из других районов области придумал свой проект.
ИСТОЧНИК KP.RU