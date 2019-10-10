2019-10-10T16:02:55+03:00
Общество

В Курской области из-за детской шалости произошло более 20 пожаров

С детьми и подростками ведут профилактическую работу
Яна ШЕЛЕСТ
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Ежедневно на территории области проводятся более 4 тысяч подворовых обходов и собраний гражданЕжедневно на территории области проводятся более 4 тысяч подворовых обходов и собраний гражданФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 2019 году на территории Курской области произошло более 20 пожаров по причине детской шалости с огнем. Игры со спичками привели к трагедии, произошедшей в августе в Советском районе: в огне погиб трехлетний мальчик, его четырехлетняя сестра получила ожоги, от которых впоследствии скончалась.

Всего в регионе насчитываются более 10 тысяч многодетных семей, из которых порядка 3500 находятся в трудной жизненной ситуации. С целью оказания помощи многодетным семьям на территории области установлены более 950 автономных дымовых пожарных извещателей для раннего обнаружения пожара.

Ежедневно на территории области проводятся более 4 тысяч подворовых обходов и собраний граждан. С детьми и подростками ведут профилактические беседы, проводят конкурсы, уроки безопасности и тренировки по эвакуации.

Всегда открыты двери пожарно-спасательного музея Курской области. В рамках оздоровительной кампании в детских лагерях за три летних месяца 2019 года проведены более 2300 профилактических мероприятий с участием юных курян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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