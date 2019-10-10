2019-10-10T14:00:30+03:00
Общество

Курская семья получила президентскую награду

Ивановы прожили вместе 31 год
Яна ШЕЛЕСТ
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Семья большое внимание уделяет воспитанию и разностороннему развитию детейСемья большое внимание уделяет воспитанию и разностороннему развитию детейФото: Из архива "КП"
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Юрия Алексеевича и Татьяну Валентиновну Ивановых наградили медалью ордена «Родительская слава». Ивановы прожили вместе 31 год, воспитывают четверых детей.

Семья большое внимание уделяет воспитанию и разностороннему развитию детей. Родители обеспечили детям надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическое и нравственное развитие.

На протяжении 20 лет Татьяна Валентиновна является членом классного и общешкольного родительского комитета школы №43. Супруги имеют множество благодарностей за достойное воспитание своих детей и активное участие в жизни школы.

В 2018 году Татьяна Валентиновна и Юрий Алексеевич награждены нагрудным знаком Курской области «За заслуги в воспитании детей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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