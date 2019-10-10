Под Курском перевернулся ВАЗ, водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-10T10:33:54+03:00

В результате ДТП водитель скончался на месте Фото: Из архива "КП"

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9 октября примерно в 10 часов утра 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 ехал по автодороге Москва –Белгород - Дроняево в Курском районе, со стороны автодороги М2 «Крым» в сторону деревни Дроняево.

На третьем километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

7 октября ДТП со смертельным исходом произошло в Курске на Магистральном проезде. В припаркованную на обочине фуру врезалась маршрутка. В результате ДТП погибли две женщины, сидевшие на переднем сиденье микроавтобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU