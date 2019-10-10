Под Курском перевернулся ВАЗ, водитель погиб
9 октября примерно в 10 часов утра 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 ехал по автодороге Москва –Белгород - Дроняево в Курском районе, со стороны автодороги М2 «Крым» в сторону деревни Дроняево.
На третьем километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
7 октября ДТП со смертельным исходом произошло в Курске на Магистральном проезде. В припаркованную на обочине фуру врезалась маршрутка. В результате ДТП погибли две женщины, сидевшие на переднем сиденье микроавтобуса.
ИСТОЧНИК KP.RU