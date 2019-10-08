В центре Курска устанавливают вазоны и урны

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-08T16:59:29+03:00

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В рамках программы по благоустройству Курска преображается улица Ленина. Здесь устанавливают малые архитектурные формы в пешеходной зоне.

В общей сложности на главной улице города появится 54 новых скамейки, девять цветочных комплексов, 29 вазонов и 24 урны. Вазоны и комплексы заполнят плодородной почвой, а весной, а с наступлением тепла в них высадят различные виды цветов.

28 сентября в центре Курска открылся светомузыкальный фонтан. Диаметр чаши фонтана составляет 16 м. Конструкция оснащена проекционными установками: лазерным и видеооборудованием. Также фонтан имеет десять контуров водных фигур с подсветкой (пенные струи, туман, спираль и т.д.) и пять режимов работы.

ИСТОЧНИК KP.RU