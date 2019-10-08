2019-10-08T16:45:06+03:00
Общество

Школа, в которой живет доброта

Скоро школа села Белый Колодезь Шебекинского района Белгородской области отметит свой полувековой юбилей. Отметить 50-летие выпуска приглашают и тех, кто когда-то здесь учился…
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Страницы истории

Если пристально изучить архивы, то окажется, что она уже давно перешагнула столетний возраст: церковно-приходская сельская школа здесь была основана еще в 1914 году.

Новейшую историю Белоколодезянская школа ведет 1970 года, когда Совет народных депутатов Шебекинского района принял решение о реорганизации Белоколодезянской средней школы из средней Артелянской, восьмилетней Караиченской, начальных Ново-Путьевской, Белоколодезянской, Нижнеберезовской и Пятилетской школ. Началось масштабное строительство, в котором принимали участие не только государство и меценаты в лице коллектива местного колхоза имени XIX партсъезда и лично его председателя Ивана Григорьевича Красноруцкого, но даже и старшеклассники упраздненных в дальнейшем школ. Все понимали, какое важное дело делают, с нетерпением ждали завершения работ.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курян приглашают познакомиться с обрядово-песенной культурой России
В центре Курска устанавливают вазоны и урны
В Курске тепло получили 25% многоэтажек - мэрия
Сотрудник УФСИН за взятку пронес в колонию телефон
На курских трассах появится освещение
Житель Курска, угрожая ножом, отнял деньги у родной бабушки
В Курске пройдет конкурс «Педагогический дебют-2019»
Курское «Динамо» одолело московскую «Спарту»
В Курске пройдет большой тест-драйв
В Курске сотрудника филиала РЖД суд оштрафовал за "откат"
В Курскую область приходит тепло
В Курске на Перекальского столкнулись три авто
Курянка пыталась убить знакомую кирпичом, ножом и табуретом
29-летний житель Курской области зарезал собутыльника
В Курской области разыскивают 41-летнего мужчину
В Курске на Кавказской автомобиль «Киа» столкнулся с «БМВ»
Курянки в составе сборной России завоевали «серебро» Кубка мира
Под Курском задержали закладчиков
Жителей Курска приглашают на «2019 секунд чтения»
Стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»