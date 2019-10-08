2019-10-08T09:56:40+03:00
Происшествия

В Курске на Кавказской автомобиль «Киа» столкнулся с «БМВ»

ДТП произошло 7 октября вечером
Яна ШЕЛЕСТ
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Автомобиль «Киа» двигался по Кавказской, со стороны улицы Нижней Казацкой в сторону Карла МарксаАвтомобиль «Киа» двигался по Кавказской, со стороны улицы Нижней Казацкой в сторону Карла МарксаФото: УМВД России по Курской области.
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7 октября примерно в половине десятого вечера 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа» ехала по улице Кавказской, со стороны улицы Нижней Казацкой в сторону Карла Маркса. Напротив дома № 25, по предварительным данным, поворачивая налево, она столкнулась с автомобилем «БМВ», за рулем которого находился 28-летний водитель.

ДТП произошло 7 октября в половине десятого вечера Фото: УМВД России по Курской области.

ДТП произошло 7 октября в половине десятого вечераФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП оба водителя, а также 21-летняя девушка-пассажир автомобиля «Киа» получили ранения и были доставлены четвертую городскую больницу Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Ранения получили три человека Фото: УМВД России по Курской области.

Ранения получили три человекаФото: УМВД России по Курской области.

Более трагично закончилось ДТП, которое произошло в тот же вечер на Магистральном проезде. Маршрутная «Газель» врезалась в стоящий на обочине большегруз. Погибли две женщины, сидевшие в маршрутке на переднем сиденье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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