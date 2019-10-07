2019-10-07T13:44:41+03:00
Деловой Курск

В Курске тепло дадут не сразу, сказали чиновники

В областном центре открыли "горячую линию" по отоплению
Ольга ДАНИЛОВА
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Утром 7 октября в городе было 0 градусовУтром 7 октября в городе было 0 градусовФото: Светлана ВОЛКОВА
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7 октября подача тепла в жилой фонд начинается в Обоянском, Октябрьском, Пристенском, Рыльском, Хомутовском районах, поселок Свобода в Золотухинском районе и поселок Искра Курского района. В остальных муниципальных образованиях отопительный сезон начался раньше, сообщили в администрации региона.

- В Курске тепло будет подаваться поэтапно, в течение нескольких дней, в соответствии с установленным графиком. В районах отопление поступит сегодня. Сети уже заполнены, в настоящее время постепенно увеличивается температурный режим и давление, – отметил председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов.

При возникновении проблем, связанных с подачей тепла, жители многоквартирных домов должны незамедлительно обратиться в свою управляющую компанию. При бездействии компании – в администрацию муниципального образования. Кроме того, можно обратиться на "горячую линию" в Госжилинспекцию: 74-70-42 с 8 до 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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