Проект курянина по борьбе с алкоголизмом получил грант

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-04T16:19:37+03:00

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На Всероссийском форуме по профилактике социально-негативных явлений «Социальный десант» подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.

Проект председателя студенческого волонтерского антинаркотического движения «СтудКонтроль» Темура Кочаряна «Школа профилактики «Поколение 2.0» был удостоен высокой оценки федеральных экспертов и рекомендован к грантовой поддержке в размере 300 000 рублей.

Этот социальный проект направлен на борьбу с алкоголизмом, наркоманией и другими негативными явлениями среди молодежи. Его реализация будет проводиться большой командой волонтеров при взаимодействии с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области.

«Это очередная победа моей команды. Мы уже во второй раз становимся победителями конкурса проектов Росмолодежи. Однако, выиграть у себя дома, это совсем иные эмоции. Реализовывать проект будем в 2020 году, который у нас в регионе объявлен «Годом здоровья». В этот раз проект носит более масштабный и интерактивный характер, помимо областного центра мы также охватим пять районов области, а также будем применять в работе современные цифровые инструменты», – сказал Темур.

Форум «Социальный десант» проходит в Курске с 30 сентября по 5 октября и собрал на своей площадке более ста молодых специалистов в области профилактики негативных проявлений в молодежной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU