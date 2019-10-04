2019-10-04T15:36:41+03:00
Спорт

В Курске определили лучшие школьные футбольные команды

Прошли финальные игры Кубка "Золотая осень"
Ольга ДАНИЛОВА
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Третий год подряд в финал Кубка города выходит команда лицея № 21Третий год подряд в финал Кубка города выходит команда лицея № 21Фото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 по 3 октября на искусственном поле ДЮСШ № 4 в парке имени 50-летия ВЛКСМ прошли финальные игры Кубка «Золотая осень» по футболу среди школьников Курска. Начался турнир в городских округах, где были определены победители и призеры - участники финальных соревнований. Победителями школьных соревнований по футболу из трех округов Курска стали: Железнодорожный округ - школа № 35 и школа № 10; Центральный округ – гимназия № 4, Гимназия № 25, школа № 5; Сеймский округ - лицей № 21, школа № 29, школа № 50.

Третий год подряд в финал Кубка города выходит команда лицея № 21, которая в 2017 году была второй, в 2018 – третьей. 2019 год стал для ребят лицея «золотым». В игре за первое место футболисты из лицея одержали верх над командой гимназии № 4 со счетом 3:0.

В игре за третье место встретились команды, представляющие Центральный округ, – школа № 5 и Железнодорожный округ – школа № 35. Итог - 2:1 в пользу команды школы № 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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