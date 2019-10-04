В Курске пройдет ярмарка вакансий
7 октября в 10:00 в Областном дворце молодежи (Курск, ул. Белгородская, 14Б) комитет по труду и занятости Курской области проведет целевую ярмарку вакансий. В работе ярмарки примут участие пять организаций, участвующих в строительстве Курской АЭС-2.
На мероприятии ждут потенциальных работников по специальностям «сварщик», «арматурщик», «монтажник», «бетонщик», «водитель погрузчика», «водитель категории С», «машинист катка, экскаватора, автогрейдера, бульдозера», «рабочий».
Соискатели смогут напрямую пообщаться с работодателями. В ходе ярмарки будет организована встреча со специалистами службы занятости/
ИСТОЧНИК KP.RU