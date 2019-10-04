В Курске пройдет ярмарка вакансий

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-04T15:02:45+03:00

Здесь будут набирать рабочих на строительство КАЭС-2

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7 октября в 10:00 в Областном дворце молодежи (Курск, ул. Белгородская, 14Б) комитет по труду и занятости Курской области проведет целевую ярмарку вакансий. В работе ярмарки примут участие пять организаций, участвующих в строительстве Курской АЭС-2.

На мероприятии ждут потенциальных работников по специальностям «сварщик», «арматурщик», «монтажник», «бетонщик», «водитель погрузчика», «водитель категории С», «машинист катка, экскаватора, автогрейдера, бульдозера», «рабочий».

Соискатели смогут напрямую пообщаться с работодателями. В ходе ярмарки будет организована встреча со специалистами службы занятости/

ИСТОЧНИК KP.RU