2019-10-04T15:02:45+03:00
Деловой Курск

В Курске пройдет ярмарка вакансий

Здесь будут набирать рабочих на строительство КАЭС-2
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян приглашают на ярмарку вакансийКурян приглашают на ярмарку вакансийФото: Светлана ВОЛКОВА
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7 октября в 10:00 в Областном дворце молодежи (Курск, ул. Белгородская, 14Б) комитет по труду и занятости Курской области проведет целевую ярмарку вакансий. В работе ярмарки примут участие пять организаций, участвующих в строительстве Курской АЭС-2.

На мероприятии ждут потенциальных работников по специальностям «сварщик», «арматурщик», «монтажник», «бетонщик», «водитель погрузчика», «водитель категории С», «машинист катка, экскаватора, автогрейдера, бульдозера», «рабочий».

Соискатели смогут напрямую пообщаться с работодателями. В ходе ярмарки будет организована встреча со специалистами службы занятости/

ИСТОЧНИК KP.RU

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