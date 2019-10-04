В Курске на улице Хуторской ремонтируют дорогу
В Курске на улице Хуторской продолжаются дорожные работы. Рабочие реконструируют участок длиной 1,072 километра. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность данного участка 1,072 км.
Рабочие расчистили обочины проезжей части и приступили к укладке первого - выравнивающего слоя асфальтобетона. Сверху нанесут прочный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы планируют завершить до 10 октября.
Ранее «КП» сообщала о том, как на проспекте Дружбы рабочие засыпают грунтом тротуар. Ситуацию прокомментировали в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU