В Курске рабочие закопали тротуар

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-04T09:25:53+03:00

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В популярном курском паблике появилась фото, на котором запечатлено, как на проспекте Дружбы в Курске рабочие «закапывают» тротуар. Ситуацию прокомментировал и.о. директора департамента строительства и развития дорожной сети города Курска Игорь Агищев:

— В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подрядная организация в рамках муниципального контракта отремонтировала проезжую часть проспекта Дружбы. Перечнем работ предусмотрена частичная замена деформированного бортового камня. В местах его демонтажа была разрушена техническая полоса вдоль проезжей части, ремонт которой муниципальным контрактом не предусмотрен. Поэтому подрядная организация за счет собственных средств временно засыпала грунтом участки, где техполоса отсутствует.

В 2020 году в зависимости от финансирования будет рассмотрена возможность выполнения работы по восстановлению технической полосы или полного её демонтажа с последующим устройством газона.

ИСТОЧНИК KP.RU