2019-10-04T09:40:27+03:00
Общество

Три курские школы получат гранты на развитие

Скромные средства потратят на покупку учебного и спортивного оборудования
Ольга ДАНИЛОВА
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Сельские школы особенно нуждаются в поддержкеСельские школы особенно нуждаются в поддержкеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Муниципальные общеобразовательные школы получат гранты, сказалив администрации региона.

В этом году комитет образования и науки Курской области провел грантовые конкурсы среди школ муниципальных образований. Три образовательных учреждения стали обладателями грантов. Так, Мокрушанская средняя общеобразовательная школа Беловского района, занявшая первое место, получит 150 тыс. рублей, Горяйновская школа Поныровского района за втрое место - 120 тыс. рублей, Беляевская школа Конышевского района за третье место - 100 тыс. рублей.

Скромные средства будут направлены на приобретение учебного и спортивного оборудования, программного и методического обеспечения, модернизацию материально-технической базы, повышение квалификации педагогических кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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