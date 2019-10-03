В курской филармонии торжественно открыли Декаду пожилых людей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-03T15:45:03+03:00

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Для курян элегантного возраста артисты филармонии подготовили праздничный концертФото: Яна ШЕЛЕСТ

2 октября в Курской областной государственной филармонии состоялось торжественное открытие городской декады пожилых людей. Для курян элегантного возраста артисты филармонии подготовили праздничный концерт. На сцене звучали стихи, песни и танцы.

Пенсионеров поздравил Владимир ГребенкинФото: Яна ШЕЛЕСТ

Выступили мастера художественного слова: Галина Азиатцева, Алина Воронюк, Александр Швачунов, Юрий Кутафин и Ирина Мерзликина; солисты: Надежда Алябьева, Виктор Бурцев, Василий Домашев, Анна Сидоренко, Никита Овчинников, Ольга Чекаданова; вокальный ансамбль «Русский стиль» и ансамбль современного танца Jump.

Выступил ансамбль современного танцаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Декада пожилого человека – это дань традициям уважения и почитания людей старшего поколения. Этот сравнительно молодой праздник стал поистине всенародным, и собрал в зале много гостей.

— Это самая благодатная публика, - отметила заместитель директора Курской государственной филармонии Елена Спасская. — Они всегда очень благожелательны к нашим артистам.

На сцене звучали стихи, песни, танцыФото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области пожилым людям оказывают большое внимание.

В зале собралось много гостейФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Одними из первых в России в нашем регионе открылись университеты пожилых людей, - сказал Владимир Гребенкин, заместитель главы города Курска. — Наши пенсионеры изучают садоводство, домоводство, компьютерную грамотность и даже иностранные языки.

В рамках Декады пожилого человека в Курске пройдут культурные, спортивные и благотворительные мероприятия. Городская молодежная биржа труда Курска проводит традиционную добровольческую акцию «Добро с доставкой на дом». Волонтеры помогают одиноким ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам и инвалидам на приусадебных участках, приводят в порядок дворовые территории, делают в доме уборку и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU