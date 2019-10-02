Чудотворной иконе «Знамение» Курской Коренной поклонились более 100 тысяч паломников
Сейчас икона «Знамение» Курской Коренной находится в Знаменском кафедральном соборе города Курска. Паломники приходят к ней круглосуточно. Святому образу смогли поклониться более ста тысяч верующих.
3 октября примерно в 7.00 после молебна чудотворный образ перевезут в Железногорскую епархию. Завтра Курскую область с двухдневным визитом посетит духовник Святейшего Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). Он вместе с верующими помолится у чудотворной иконы Божией Матери «Знамение».
С 8:00 3 октября до 6:00 4 октября чудотворный образ будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе города Железногорска. 4 октября главная курская святыня направится в Казахстан, освящая собой празднование в честь 15-летия установления Собора новомучеников и исповедников Казахстанских и 20-летия учреждения Астанайской и Алма-Атинской епархии.
В Курск чудотворная икона Божией Матери «Знамение» прибыла 26 сентября. Паломники проводили крестным ходом образ от храма Коренной пустыни до Знаменского кафедрального собора. В процессии приняли участие порядка семи тысяч верующих.
ИСТОЧНИК KP.RU